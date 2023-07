Mission Impossible 7, rivelato il punteggio del film su Rotten Tomatoes

In un'estate in cui i blockbuster pare non riescano ad ingranare la marchia, potrà Mission Impossible 7 risollevare questa tendenza? Secondo i risultati ottenuti su Rotten Tomatoes è molto probabile. La pellicola, a pochi giorni dall'uscita, ha collezionato un soddisfacente 97% sull'aggregatore.

Mentre in Disney dilaga la paura che Indiana Jones e Il quadrante del destino possa diventare un flop, un'altra importante saga sta per tornare al cinema con il suo settimo attesissimo capitolo. I folli stunt che hanno preannunciato l'uscita della pellicola hanno sicuramente aumentato l'attesa del pubblico nei confronti del film. Il risultato ottenuto su Rotten Tomatoes lascia preannunciare una storia al cardiopalma che si porrà perfettamente in continuità con quello a cui il franchise di Mission Impossible ci ha abituato.

Mission Impossible è il franchise d'azione più di successo della storia del cinema che, periodicamente, colleziona numeri da capogiro. Nel settimo capitolo saranno coinvolti tutti i passati membri del cast principale, partendo da Simon Pegg fino a Rebecca Ferguson, con nuove importantissime aggiunte. Hayley Atwell e Pom Klementieff, porteranno il loro contributo all'interno del film aiutate anche dal fatto di aver già fatto carriera in altri film d'azione come quelli del Marvel Cinematic Universe.

Durante le riprese pare che Tom Cruise si sia rifiutato di dare un calcio a Pom Klementieff per esigenze di scena. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!