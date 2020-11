Mission: Impossible 7, ecco le riprese in notturna a Venezia!

Venezia si è illuminata con le luci delle riprese notturne di Mission: Impossible 7. Dopo i vari ciak a Roma la crew si è spostata nella città lagunare, e in particolare in piazza San Marco, illuminatasi a giorno per l'occasione. I fari della troupe, come riporta l'Ansa, sono stati posizionati ai lati del molo e delle Procuratie Nuove.

A quanto pare la troupe ha proiettato uno spettacolare video mapping sulla facciata di Palazzo Ducale, un gioco di luci tridimensionali che diversi passati e curiosi hanno potuto riprendere con il cellulare.

Inoltre è stato creato un percorso di candele che proseguiva oltre la Porta della Carta, fin sopra la Scala dei Grandi.



Mission: Impossible 7 è diretto da Christopher McQuarrie e vede ancora una volta Tom Cruise nei panni dell'agente speciale Ethan Hunt.

Tuttavia non sono stati rilasciati dettagli sulla trama e al momento l'unica certezza è il ricco cast, che comprende Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby e le new entry Pom Klementieff, Hayley Atwell, Shea Whigham e Nicholas Hoult.

Proprio quest'ultimo sarà il principale antagonista di Tom Cruise nel settimo film della saga iniziata ad inizio anni 2000 da Brian De Palma. Il franchise è diventato uno dei più noti a livello mondiale, consacrando definitivamente Tom Cruise tra le star più importanti nella storia del cinema.



Su Everyeye trovate la recensione di Mission: Impossible - Fallout e la recensione di Mission: Impossible - Rogue Nation.