Mission Impossible 7, riprendono le riprese in Norvegia ma è polemica: ecco i dettagli

Dopo la lunga pausa obbligata per l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus, le riprese di Mission: Impossible 7 sono riprese ma stavolta in Norvegia. Tuttavia, ha sollevato alcune polemiche la decisione della produzione di impiegare l'utilizzo di alcune navi da crociera per un motivo preciso di sicurezza sanitaria.

Secondo alcuni ultimi report che aggiornano sulla situazione corrente in produzione, sembra che l'intero cast e la troupe della pellicola stia soggiornando all'interno di alcune navi da crociera per tutta la durata della lavorazione e per motivi di sicurezza sanitaria, dovuta al pericolo contagi da COVID-19; il problema è che sembrerebbe che la produzione starebbe sfruttando alcuni lavoratori filippini per servire le persone a bordo e che questi sarebbero pagati al minimo sindacale.

Secondo Variety, la produzione di Mission: Impossible 7 ha affittato due navi da crociera dalla linea di imbarcazioni norvegese Hurtigruten; le due navi, MS Vesterålen e MS Fridtjof Nansen, sono state concesse alla compagnia di produzione Truenorth Norway dalla fine di agosto alla fine di settembre e sono usate dalla troupe per prevenire il pericolo contagio da coronavirus durante tutta la durata delle riprese nel luogo.

I sindacati norvegesi però non ci stanno e hanno denunciato la situazione alla polizia, puntualizzando la situazione dei lavoratori filippini a bordo. Sebbene la questione non sia ancora stata confermata ufficialmente e potrebbe essere responsabilità esclusiva della compagnia di navigazione, questa non è la prima volta che la produzione del film è sotto esame. Lo scorso mese il regista Christopher McQuarrie ha ammesso qualche imprecisione nell'esecuzione di una scena sul ponte secolare in Polonia.