Mission: Impossible 7, il regista di Uncharted 2 si è accorto della citazione nel film

Il regista del famoso videogame Uncharted 2: Among Thieves ha commentato sui social network la chiacchierata citazione della scena del treno di Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno, nuovo film di Christopher McQuarrie prodotto e interpretato da Tom Cruise.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, l'ex dipendente di Naughty Dog e co-regista di Uncharted 2: Among Thieves Bruce Straley ha riconosciuto il paragone tra le due 'sequenze del treno' affermando che si tratta della "forma più sincera di adulazione", una frase che è a sua volta un riferimento alla famosa citazione "L'imitazione è la forma più sincera di adulazione", attribuita al leader religioso Charles Caleb Colton. Del resto, questa non è neppure la prima volta che il franchise guidato da Tom Cruise si è rifatto ad Uncharted, poiché il regista Christopher McQuarrie ha citato la serie di videogiochi come fonte d'ispirazione per lo stunt aereo di Mission: Impossible - Rogue Nation.

Ricordiamo che Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno è ora in programmazione nelle sale cinematografiche italiane, con il sequel Mission: Impossible 8 - Dead Reckoning: Parte Due previsto per il 28 giugno prossimo. Da notare che al momento della stesura di questo articolo le riprese del prossimo capitolo della saga sono bloccate dallo sciopero degli attori SAG, e il regista Christopher McQuarrie ha ammesso che lui e Tom Cruise non hanno ancora deciso il finale di Mission: Impossible 8.

