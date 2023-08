Mission: Impossible 7, il regista spiega la fine tragica di quella storia d'amore

In attesa di poter vedere la seconda parte di Mission: Impossible - Dead Reckoning, cominciano a fioccare sulla rete le prime teorie che riguardano il prossimo film della saga di Ethan Hunt. Christopher McQuarrie, regista dei due film ha provato a demolire una di queste teorie durante una puntata del Spoiler Special Film Podcast di Empire.

Dopo avervi raccontato della tradizione rotta da Tom Cruise durante Mission: Impossible - Dead Reckoning, cominciamo a parlare della seconda parte del film per riportare le parole del filmmaker a proposito della teoria che vorrebbe vedere tornare Ilsa, nonostante l’apparente morte.

Queste le parole di McQuarrie: “È una morte molto eroica per quel personaggio. Non è in alcun modo, un momento usa e getta. È una morte nobile ed eroica. Per me è la cosa più difficile da trovare per un personaggio. Il punto sta nella posta in gioco di quella sequenza e della gravità di quella morte. Non si tratta solo di decidere se un personaggio muore o meno. Si tratta di capire se sia morto per un motivo”.

A sentire le parole del regista, dunque, la morte di Ilsa ha avuto e avrà un ruolo nel racconto, rendendo quindi insensato un ritorno del personaggio sfruttando l’idea che abbia finto la sua scomparsa.

Naturalmente le dichiarazioni di McQuarrie potrebbero essere soltanto utili a sviare i ragionamenti del pubblico, avendo messo in atto un piano per porre rimedio alla cosa e far tornare il personaggio interpretato da Rebecca Ferguson.

In attesa di poter scoprire questo mistero e di sapere di più sul prossimo film del franchise, vi lasciamo alla recensione di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte 1.