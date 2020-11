Mission: Impossible 7, il regista saluta Venezia: 'Avrà un grande ruolo nel film'

Venezia lascia sempre il segno e a quanto pare sarà una parte fondamentale di Mission: Impossibile 7. Nell'abbandonare il set veneziano, il regista Christopher McQuirrie ha voluto salutare e ringraziare tutti con un sentito post su Instagram.

"Venezia ci ha benedetti con la sua storia e la sua sconvolgente bellezza, lasciando un tocco unico e indelebile nel nostro film, le parole non possono descriverlo".

Non è di certo il primo film d'azione americano che si avvale delle suggestive ambientazioni italiane: nel corso della storia cinematografica abbiamo ospitato i folli inseguimenti di James Bond e di altri iconici personaggi. I nuovi due film di Mission: Impossible, girati contemporaneamente, ci presenteranno dunque delle missioni legate al Bel Paese, dopo che Ethan Hunt e il suo gruppo avevano visitato Città del Vaticano per M:I 3.

"A nome dell'intero cast e della troupe, invio i miei più sinceri ringraziamenti al sindaco Luigi Brugnaro e al suo staff Morris Ceron, Francesco Bertoluzzi, Chiara Mendolia, alla Polizia Municipale, Mobilità Acquea, alla nostra instancabile ed entusiasta troupe italiana e, soprattutto, alle magnifiche e magnanime persone che ci hanno fatto sentire i benvenuti".

Non è però ancora arrivata l'ora di battere l'ultimo ciack: "Ciao, Venezia. Non vi ringrazieremo mai abbastanza per la gentilezza e per l'ispirazione che ci avete dato. Okay, Roma, balliamo". Anche Hayley Atwell aveva dedicato una foto a Venezia: ora è arrivato il momento di tornare nella capitale, probabilmente per riprendere una delle molte folli acrobazie di Tom Cruise.