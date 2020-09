Mission Impossible 7, il regista pubblica foto dall'Europa: nuovi scenari per Tom Cruise?

Da pochi giorni è ripresa la produzione di Mission Impossible 7 e il set si è spostato in Norvegia. Il regista Chris McQuarrie sta pubblicando di tanto in tanto foto dall'Europa, che in molti casi sono semplici scatti da turista. Molti fan, però, sembrano convinti che siano le location per le nuove acrobazie di Tom Cruise.

Qualche ora fa, per esempio, Chris McQuarrie ha postato sul suo profilo Instagram la foto di una scenografica cascata. In breve tempo, molti utenti hanno commentato chiedendosi quali folli imprese avrebbe compiuto Ethan Hunt in quello scenario.

Il videomaker Patrick Willems ha subito condiviso la foto sul suo account Twitter, commentando: "Non vedo l'ora che Ethan Hunt faccia il boogie boarding laggiù". Tra le tante risposte che gli danno corda, immaginando e auspicando stunt mozzafiato, è arrivato il divertito commento da parte di un utente: "È esilarante, siamo arrivati ​​al punto in cui Chrisother McQuarrie non può pubblicare la foto di una cascata senza che tutti si chiedano come Tom Cruise rischierà la sua vita percorrendola."

L'equivoco nasce anche, bisogna dirlo, da un'altra immagine postata in precedenza dal regista di Mission Impossible 7: quella di una rampa di lancio, che come vediamo in un video è stata effettivamente utilizzata per il film.

