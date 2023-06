Mission Impossible 7, Il Regista ci parla del personaggio di Hayley Atwell

Mission Impossible: Dead Reckoning è un film del 2023 diretto da Christopher McQuarrie. È il settimo film della serie Mission Impossible con protagonista Tom Cruise nei panni dell'agente Ethan Hunt della IMF (Impossible Mission Force). Tra gli altri interpreti del film figurano i ritorni di Ving Rhames, Simon Pegg e Rebecca Ferguson.

Il regista di Mission Impossible: Dead Reckoning, Christopher McQuarrie, ha condiviso alcuni dettagli in più sul personaggio misterioso di Hayley Atwell nel film.

Non si sa molto su chi interpreti l'attrice di Agent Carter, tranne per il fatto che "non appartiene a un film di Mission Impossible", secondo il servizio di Empire Magazine. Quel piccolo dettaglio rende le cose ancora più intriganti.

Vi ricordiamo inoltre che Tom Cruise ha lavorato contemporaneamente sia a Top Gun: Maverik che a Mission Impossible 7. Quest'uomo è assolutamente instancabile.

Il personaggio della Atwell tuttavia, è ben lungi dall'essere la prima donna ad avere un ruolo più importante nel franchise. Ma McQuarrie e il suo team pensano davvero di aver trovato qualcosa di diverso in questo nuovo capitolo della serie.

Quindi, sicuramente potremmo aspettarci qualcosa di sorprendente da questo personaggio, come già anticipa il trailer di Mission Impossible 7.

"Il personaggio di Hayley non ha avuto un nome per molto, molto tempo", ha spiegato McQuarrie a Empire. "Ha il suo obiettivo e più o meno rimane intrappolata in questo film. Quello che abbiamo qui è un personaggio che non appartiene assolutamente a un film di Mission Impossible, e sta facendo tutto il possibile per uscirne".

McQuarrie ha aggiunto anche che è un personaggio completamente diverso dalle donne che Michelle Monaghan e Rebecca Ferguson hanno portato sullo schermo nel franchise.

Sembra quindi che questo nuovo personaggio possa portare qualche sfaccettatura interessante nel mondo di Ethan Hunt, voi che ne dite?