Mission Impossible 7, il regista parla dei folli stunt di Cruise: 'E' spaventoso'

Tom Cruise e Christopher McQuarrie sono ormai una coppia di fatto al cinema. Questo, ovviamente, non mette il regista al riparo dello stress di dover avere a che fare con le follie acrobatiche del suo attore preferito. Pare che il regista abbia addirittura fatto una classifica delle più pericolose.

In una recente intervista, il regista ha svelato come effettivamente avvengano le discussioni precedenti alla decisione di mettere in scena queste folli acrobazie. Dopo lo stunt più pericolo del mondo realizzato per Mission Impossible 7, il regista ha parlato degli effettivi rischi dietro la realizzazione di quelle scene. "Hanno tutti i propri rischi, e non è sempre quello che percepisci come rischio. Ad esempio, con l'A400, la preoccupazione era minore che Tom cadesse dall'aereo piuttosto che essere colpito da un sasso sulla pista o da un uccello mentre eravamo a mezz'aria" ha spiegato.

"Quindi ci sono tutti questi diversi fattori e variabili a cui pensi costantemente che potrebbero andare male al di fuori di tutte le variabili che hai già eliminato. Più sono le variabili, più spaventosa è l'acrobazia. Penso che sia un po', per me, ciò che lo rende terrificante è il numero di modi diversi in cui Tom potrebbe essere ucciso durante l'acrobazia, ma sono tutti noti. Sono tutte cose a cui hai pensato e che non puoi controllare" ha concluso spiegando come lui viva queste scene con particolare ansia.

Gli stunt di Tom Cruise sono stati una esperienza terrificante anche per Simon Pegg che, a quanto pare, ne è stato diretto testimone. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!