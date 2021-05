Mission: Impossible 7, il regista nega l'arrivo di una star di Bollywood: 'Mai incontrato'

In attesa dell'uscita di Mission: Impossible 7, abbiamo scoperto nei giorni scorsi i segreti di una iconica scena con Tom Cruise nel primo capitolo del franchise. Sappiamo che ci saranno delle new entry nel cast, come Hayley Atwell, mentre uno dei rumor che si sono diffusi con insistenza negli ultimi giorni è stato ufficialmente smentito.

Ha fatto il giro del web, infatti, la notizia dell'ingaggio nel cast di Mission: Impossible 7 dell'attore indiano Prabhas, una delle star più amate di Bollywood. Ha recitato, per esempio, in Braahubali: The Beginning e nel suo sequel, due dei maggiori incassi della storia del cinema in India.

Secondo le fantomatiche voci, lo stesso Christopher McQuarrie, regista del nuovo film con Tom Cruise, aveva personalmente confermato l'ingaggio di Prabhas, per il quale ci sarebbe stato "un ruolo chiave".

Nella giornata di mercoledì, in ogni caso, è arrivata la smentita ufficiale, da parte dello stesso McQuarrie, attraverso il suo profilo Twitter. Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, il regista ha risposto a un tweet che gli chiedeva sostanzialmente quanto ci fosse di vero. "Anche se è un uomo talentuoso, non ci siamo mai incontrati" ha scritto Christopher McQuarrie, aggiungendo poi un commento sull'inattendibilità delle fonti: "Benvenuto su Internet."

In India, intanto, continuano a giurare che Prabhas sarà in Mission: Impossible 7. Per altri approfondimenti sul film e sul franchise, invece, vi spieghiamo perché Tom Cruise non voleva sequel ma ha cambiato idea.