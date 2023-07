Mission: Impossible 7, il regista quale film lo hanno ispirato per Dead Reckoning

Non è ancora uscito nelle sale ma Mission: Impossible Dead Reckoning - parte uno ha già un punteggio molto alto su Rotten Tomatoes . Sono altissime le aspettative per il settimo film della saga di Ethan Hunt che avrà un sequel diretto, la cui produzione è attualmente attiva.

Ma quali film hanno influenzato la visione del regista Christopher McQuarrie, al suo terzo film con l'agente segreto interpretato da Tom Cruise, per le adrenaliniche avventure della IMF? Il regista ha risposto a questa domanda in una lunga intervista a Collider:"Ci sono film da cui sono ispirato, con cui gareggio, in modo sportivo, amichevole - ha detto McQuarrie - Adoro molti film ma non posso davvero dire che siano influenze sul film. Sono guanti di sfida. Se un regista mostra qualcosa di interessante io penso di voler anche io la mia opportunità in quello spazio".

Per il regista, dunque, non ci sono riferimenti diretti a nessun film in Dead Reckoning, ma il suo "battesimo" nella saga con Mission: Impossible - Rogue Nation ha easter-egg di Perché un assassino e I Tre giorni del Condor. Ma non solo: "Vedo molto John Ford lì dentro. Vedo molto Steven Spielberg, "Incontri ravvicinati del terzo tipo", dove improvvisamente guardo qualcosa e non volevo accadesse "quello", ha specificato McQuarrie.

Mission: Impossible Dead Reckoning vede uno spericolato Tom Cruise nelle acrobazie più folli (ma sempre con concentrazione dice Simon Pegg) alle prese con una pericolosissima arma che minaccia il futuro dell'umanità.