Mission: Impossible 7, Rebecca Ferguson t in azione nella nuova foto ufficiale!

Dopo la prima foto con Ethan Hunt di Tom Cruise e i successivi scatti ai nuovi membri del cast, il regista Christopher McQuarrie ha pubblicato una nuova foto in anteprima per l'attesissimo Mission: Impossible 7.

Protagonista dell'immagine, presentato sulla pagina ufficiale del regista sul social network Instagram, è l'attrice Rebecca Ferguson, che in Mission: Impossible 7 e in Mission: Impossible 8 tornerà nei panni della letale agente operativa Ilsa Faust.

Vera e propria creazione di McQuarrie, che ha ideato il personaggio per Mission: Impossible - Rogue Nation e poi l'ha reclutato nuovamente per Mission: Impossible - Fallout, Ilsa Faust è una delle nuove alleate di Ethan Hunt e fa parte integrante della squadra operativa dell'IMF. La Ferguson torna nei panni del personaggio per la terza (e quarta) volta, e rappresenta solo la punta di diamante di un cast enorme che include anche altri volti molto noti della saga, come Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Angela Bassett e Frederick Schmidt, e una serie di new entry d'eccezione come Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Esai Morales, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss e Cary Elwes.

La data di uscita di Mission: Impossible 7 è ancora fissata al 19 novembre prossimo, ma il sequel Mission: Impossible 8 non sarà più girato back-to-back a causa dei ritardi accumulati durante la pandemia. Il prossimo episodio della saga è comunque ancora previsto per il 4 novembre 2022.