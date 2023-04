Mission Impossible 7, Rebecca Ferguson su un possibile spin-off: 'Non funzionerebbe'

L'esordio di Rebecca Ferguson nel franchise di Mission Impossible è arrivato nel 2015. A quasi otto anni dalla sua prima partecipazione alla saga, l'attrice ha riparlato della possibilità di veder realizzato uno spin-off sul suo personaggio, mostrando opinioni leggermente diverse.

Se inizialmente la Ferguson si era mostrata entusiasta di raccontare una storia incentrata principalmente sulla sua Ilsa Faust, ora il suo pensiero è andato un pò modificandosi grazie al modo in cui lui il racconto di Mission Impossible è cresciuto e maturato. Se prima sembrava essere tutto fondato sulla singolarità dei personaggi, ora il fulcro è diventato la squadra e, proprio per questo motivo, secondo lei sarebbe molto difficile per un film funzionare senza questo meccanismo ben oliato.

Mentre secondo il nuovo test screening Mission Impossible 7 sfiorerebbe le 3 ore, la Ferguson ha fatto chiarezza sulla sua idea. "Quando ho iniziato Mission, mi sono innamorato così tanto di Ilsa" ha raccontato. "E poi gradualmente, non so se sono diventato umile o se ho capito che non ha niente a che fare con Ilsa, in realtà è una cosa di squadra (...) tutti i personaggi insieme che lo rendono così bello" ha concluso.

Mentre manca poco all'arrivo del settimo capitolo al cinema, si sta già girando Mission Impossible 8 che avrà nel cast anche Hanna Waddingham, attrice inglese nota al grande pubblico per aver interpretato Rebecca Welton, proprietaria della squadra di calcio del Richmond in Ted Lasso. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!