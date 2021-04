Mission: Impossible 7, Rebecca Ferguson ci porta sul set insieme al cast: la foto

Dopo essere comparsa nell'ultima foto di Mission: Impossible 7 condivisa dal regista Christopher McQuarrie, Rebecca Ferguson ha pubblicato in rete un nuovo scatto dietro le quinte del film in compagnia di Simon Pegg e Ving Rhames.

Nel nuovo capitolo della saga action con Tom Cruise, le cui riprese si stanno svolgendo in questo periodo in vista dell'uscita rinviata di recente al 27 maggio 2022, l'attrice comparirà per la terza volta nei panni di Ilsa Faust, mentre Pegg e Rhams riprenderanno rispettivamente i ruoli dei membri della IMF Benji Dunn e Luther Stickell.

Nelle scorse settimane, inoltre, la Ferguson ha ricondiviso su Instagram una foto backstage di Mission: Impossible - Rogue Nation pubblicata da Pegg in cui i due compaiono insieme allo stesso Tom Cruise. "Oh, che ricordi. Una grande vasca d'acqua, un defibrillatore, un Tom Cruise semi nudo e Simon Pegg a tenere tutto insieme" ha scritto l'attrice.

Oltre a loro, lo ricordiamo, il cast vedrà anche il ritorno di Vanessa Kirby e Angela Bassett, mentre tra le new entry più attese segnaliamo Hayley Atwell e Pom Klementieff (Guardiani della Galassia). Inoltre si uniranno alla produzione Rob Delaney (Deadpool 2), Charles Parnell (Top Gun: Maverick), Indira Varma (Game of Thrones), Mark Gatiss (Sherlock), e Cary Elwes (Stranger Things).