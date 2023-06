Mission: Impossible 7: Rebecca Ferguson e un combattimento con una spada

Le prime reazioni di chi ha potuto vedere in anteprima Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno sono state favorevoli e la première è stata l’occasione per i giornalisti di parlare con la produzione e con il cast. In un’intervista con ComicBook, Rebecca Ferguson ha rivelato qualcosa a proposito di un combattimento con una spada.

Mentre Simon Pegg in un’altra conversazione con la stampa ha raccontato cosa c’è da aspettarsi da Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Due, Rebecca Ferguson ha parlato di una scena presente nel film mostrato in anteprima a Roma e della scena di un combattimento con un’arma bianca: “È stata un’altra forma di allenamento. Voglio dire, una volta fatti i film di Mission hai una sorta di trampolino di lancio verso l’azione. Ho fatto un combattimento con la spada. È stato molto divertente. Ho dovuto combattere con la spada e poi ho dovuto imparare a combattere con mezza spada per la computer grafica quando le cose entrano in scena. Quando ci avviciniamo molto l’uno all’altro la spada è solo un coltello, ma devi continuare a muoverla come fosse una spada. Così devi imparare a usare diversi tipi di equipaggiamento metallico”.

Sicuramente, come accennato dall'attrice, la saga di Mission: Impossible ha addestrato i vari interpreti del franchise attraverso scene d’azione degne di essere ricordate e capaci di entrare nel bagaglio personale di qualsiasi attore del genere.

In attesa di poter vedere al cinema l’ultimo capitolo della saga di Ethan Hunt, vi lasciamo alle parole di Tom Cruise che ammette di ballare ancora in mutande, quando è a casa.