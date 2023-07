Mission: Impossible 7, Rebecca Ferguson ammette: 'La benda? Non so fare l'occhiolino'

Rebecca Ferguson indossa una benda sull'occhio in Mission: Impossible - Dead Reckoning: scelta ben precisa della produzione? Soluzione legata a qualche particolare risvolto di trama? Niente di tutto ciò: la motivazione che ha spinto Chris McQuarrie ad adottare il provvedimento è molto più banale ed esilarante di quanto potessimo immaginare.

Il regista che ha recentemente parlato dei folli stunt di Tom Cruise ha infatti chiesto alla sua attrice di coprirsi l'occhio semplicemente perché... Rebecca Ferguson non sa fare l'occhiolino! A raccontarlo è stata la diretta interessata, coadiuvata da un Simon Pegg che ancora non riesce a smettere di ridere pensando alla cosa.

"Potreste pensare che sia perché la benda sull'occhio fa figo" ha esordito Ferguson, subito interrotta da Pegg: "È perché non sai fare l'occhiolino, vero?". Al che la conferma della povera Rebecca: "Non so strizzare il ca**o di occhio! Era tutto pronto, dovevamo girare, io stavo respirando, lui mi fa: 'Ora chiudi un occhio', e io [seguono disperati tentativi di chiudere un solo occhio]. 'No, un solo occhio. Ok, facciamone un'altra. Cambiamo angolazione. Chiudi un occhio. Ok, possiamo avere una benda? Qualcuno ne ha una?'".

Non tutto il male viene per nuocere, comunque: siamo sicuri che la benda d'emergenza si rivelerà una valida aggiunta al personaggio di Rebecca Ferguson! A proposito di missioni impossibili, intanto, anche Simon Pegg ha parlato degli stunt di Tom Cruise.