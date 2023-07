Mission Impossible 7, quando esce la Parte 2 di Dead Reckoning?

Quando esce Mission: Impossible 8, la Parte 2 di Mission: Impossible Dead Reckoning? Guardando al futuro del prossimo film della saga action con protagonista Tom Cruise, possiamo anticiparvi che - come dicono nei film - c'è una buona e una cattiva notizia.

La buona notizia è che già da diverso tempo Paramount Pictures ha comunicato la data di uscita ufficiale per Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Due, fissata al 29 giugno 2024, praticamente un anno dopo rispetto all'uscita di Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno, attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. La cattiva notizia, però, è che le riprese di Mission: Impossible 8 non sono ancora terminate, e anzi sono in pausa da diverso tempo per tre ragioni.

Inizialmente i lavori sono stati interrotti per permettere al cast e al regista di partecipare al tour mondiale per la promozionale del settimo capitolo, ma una volta concluso il tour le riprese non sono ripartite a causa degli scioperi indetti dal sindacato degli sceneggiatori e degli attori, che in queste settimane stanno letteralmente paralizzando Hollywood causando l'interruzione delle riprese di tantissimi film. A questo proposito, va segnalato anche che, per stessa ammissione del regista Christopher McQuarrie, Mission: Impossible 8 non ha ancora una finale, e che ci sono ancora diverse sequenze da girare, compresa quella che è stata definita come 'lo stunt più pericolo dell'intera saga'.

Per il momento, dunque, la data da tenere a mente è quella del 29 giugno 2024, ma è importante guardarla tenendo un occhio puntato anche sulla situazione scioperi, che potrebbero causare importanti ritardi e quindi conseguenti rinvii. Come sempre vi terremo aggiornati.