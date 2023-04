Mission Impossible 7, proiettati 20 minuti esclusivi al CinemaCon!

Arrivano ottime notizie dal CinemaCon sul fronte Mission Impossibile 7. Oltre ad esser stata anticipata di due giorni, sono stati mostrati al pubblico presente alla convention ben 20 minuti del film nei quali sono stati anticipati inseguimenti adrenalinici e scene particolarmente concitate.

Insomma, Mission Impossible 7 si preannuncia essere un enorme trascinatore di questa stagione cinematografica soprattutto per quanto riguarda i blockbuster. Dead Reckoning è stato anticipato da un incredibile stunt di Tom Cruise già definito il più folle della storia confermando che il livello di adrenalina del film è destinato ad essere altissimo. Durante il CinemaCon ci hanno tenuto a precisare quanto i 20 minuti mostrati non siano l'inizio del film, in modo da non dare alcuna anticipazione rilevante al pubblico.

Nelle immagini mostrate Tom Cruise e Hayley Atwell si alternano al volante in un adrenalinico inseguimento d'auto. Secondo chi era presente sul luogo, si è rivelato un ottimo antipasto per il film che arriverà ufficialmente in sala il 12 luglio, due giorni prima del previsto. Secondo il presidente della Paramount, il pubblico ha "perso la testa" dopo gli screening test. L'ultima critica avanzata nei confronti del film da parte del capo dello studio riguardava l0eccessiva lunghezza del film che, al momento, dovrebbe superare le 3 ore.

Nel frattempo il mondo intero si è iniziato a chiedere come sia stato per Tom Cruise lavorare contemporaneamente a Top Gun 2 e ai due capitoli di Mission Impossible. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!