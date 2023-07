Mission: Impossible 7: si prevede una partenza razzo al box office

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte unodebutterà nelle sale cinematografiche mercoledi 12 luglio 2023 e, al contrario di altri film usciti quest’estate, si prevede una partenza alla grande al box office per l’ultimo film del franchise con Tom Cruise e il miglior esordio commerciale per quanto riguardi la saga.

Mentre la produzione ha già pensato di celebrare le reazioni estasiate alle anteprime di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno e si attende l’uscita nei cinema, sono uscite le prime previsioni riguardo quello che potrebbe essere l’andamento al botteghino dell’ultimo capitolo della saga di Ethan Hunt.



Secondo Deadline, il nuovo Mission: Impossible dovrebbe aprire con 250 milioni di dollari globali di cui 90 milioni dal mercato americano e 160 da quello internazionale, andando in assoluta controtendenza con altri blockbuster usciti recentemente e che non hanno performato come necessario.

Sicuramente la promozione del film, incentrata sulle tante scene d’azione che hanno visto come protagonista Tom Cruise, insieme alle prime reazioni al film da parte della critica, assolutamente positive, saranno elementi in grado di spingere questa prima parte dell’opera di Christopher McQuarrie.

Non resta che aspettare fino a domenica per capire se le analisi fatte saranno rispettate e se il pubblico reagirà in maniera positiva a un franchise, che, sebbene ormai un po’ datato, è riuscito nel tempo a mantenersi fresco rinnovandosi senza stravolgersi.

In attesa dei risultati definitivi, vi lasciamo alle parole di Tom Cruise che non si fa problemi ad ammettere di voler fare intrattenimento per le masse.