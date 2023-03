Mission: Impossible 7, il presidente di Paramount dopo gli screening: 'Troppo lungo'

Raccontare la conclusione di una saga come quella di Mission: Impossible è un'operazione che richiede i suoi tempi... Ma forse meglio non farsi prendere la mano, a meno di non voler incappare nel rischio di perdere per strada spettatori e produzione. Da Paramount, a tal proposito, sembrano avere le idee piuttosto chiare: il film va tagliato.

È questo il verdetto pronunciato dal presidente di Paramount Global Bob Bakish, che dopo i primi screening del film per il quale Tom Cruise ha realizzato il suo stunt più folle ha parlato di Mission: Impossible: Dead Reckoning - Parte 1 come di un film ancora decisamente troppo lungo per poter essere presentato al pubblico.

"Non ho ancora visto tutto Mission: Impossible 7, ma ne ho visto un po'. A dire il vero abbiamo da poco concluso il primo screening con degli spettatori, la scorsa settimana, e gli spettatori sono impazziti. Ma è ancora troppo lungo, devono tagliarlo. Il film però è folle, è una cavalcata al cardiopalma. E Tom è davvero bravo" sono state le parole di Bakish.

Cosa ne pensate? Sareste disposti a sedervi in sala per tre o più ore per la prima parte dell'addio a Ethan Hunt? Qual è la durata massima che vi sentireste disposti a tollerare? Fatecelo sapere nei commenti! Tom Cruise, intanto, è già a Bari per girare Mission: Impossibile 8.