Mission Impossible 7: Pom Klementieff mozzafiato in una nuova foto dal set

In una nuova immagine pubblicata come sempre sul proprio profilo Instagram, Christopher McQuarrie ci dà la possibilità di ammirare il personaggio interpretato da Pom Klementieff sul set di Mission: Impossible 7, il prossimo capitolo del franchise con protagonista l'agente Ethan Hunt interpretato ovviamente da Tom Cruise e in arrivo nel 2022.

Nell'immagine l'attrice è ritratta in un vicolo strettissimo dove può mostrare la sua sorprendente flessibilità, segno che Klementieff avrà un ruolo decisamente action all'interno della trama del film, ancora rigorosamente top secret e non sarà quindi un ruolo di secondo piano. Attrice francese di origini coreane, Klementieff è nota al grande pubblico per la sua partecipazione al franchise dei Guardiani della Galassia nei panni di Mantis e ha riperso il ruolo anche negli ultimi due film dedicati agli Avengers.

Quest'anno è tornata a collaborare con James Gunn in The Suicide Squad: Missione suicida e ha recitato in Diamanti grezzi insieme a Adam Sandler e nell'ultima stagione di Westworld per la HBO. Sul piccolo schermo, inoltre, è apparsa in un episodio della quinta stagione di Black Mirror.

Sappiamo che le riprese di Mission: Impossible 7 sono in via di conclusione e che quasi immediatamente dopo inizieranno quelle di Mission: Impossible 8 in una mossa che permette a Paramount Pictures di ridurre sensibilmente i costi di produzione. Dopo vari rinvii causati dall'arrivo della pandemia di coronavirus, Mission: Impossible 7 è attualmente fissato uscire nelle sale cinematografiche il 30 settembre essendo stato rinviato insieme a Top Gun: Maverick sempre con Cruise protagonista assoluto.

Hayley Atwell ha già terminato le riprese di Mission: Impossible 7 e probabilmente questo nuovo scatto conferma la fine dei lavori anche per Klementieff, anche se McQuarrie non ha aggiunto descrizioni all'immagine.