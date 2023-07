Mission: Impossible 7, ecco perché quel personaggio così amato doveva morire per forza

Dopo aver categoricamente negato ogni possibile riferimento ad Uncharted contenuto in Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno, il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie ha parlato più approfonditamente di uno dei momenti più scioccanti ed emozionanti del film.

Stiamo parlando ovviamente della morte di Ilsa Faust di Rebecca Ferguson, personaggio introdotto nella saga proprio da Christopher McQuarrie durante gli eventi di Mission: Impossible - Rogue Nation che, sorprendentemente, trova la morte durante la sequenza ambientata a Venezia di questo settimo episodio. L'autore, raccontando la decisione di 'far fuori' un personaggio così popolare, per giunta interpretato da un'attrice così amata, ha spiegato ad USA Today: "Sapevamo di dover uccidere Ilsa, era l'unico modo per far capire allo spettatore che la posta in gioco è davvero alta. E poi, si tratta di un vero trend nella saga di Mission, no? Questi film sono principalmente il viaggio di Ethan e uno dei temi ricorrenti è il fatto che le persone a lui più vicine solitamente muoiono."

L'autore, che prima dell'uscita del film aveva parlato proprio delle difficoltà che la storia d'amore tra Ethan e Ilsa avrebbe incontrato in Mission: Impossible 7, ha aggiunto: "E' stato difficile per noi, e sapevamo che ci sarebbero state reazioni diverse a questa scena, ma sapevamo anche che questa è, sostanzialmente, la realtà del mondo che è stato creato nel corso di sette film".

