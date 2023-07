Mission Impossible 7, perché Dead Reckoning è diviso in due parti?

Perché Mission: Impossible - Dead Reckoning è diviso in due parti? La star e produttore Tom Cruise e il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie non hanno avuto dubbi su questa decisione, e per un motivo molto pratico.

Non è stato detto esplicitamente dai diretti interessati, ma con Tom Cruise, che ha appena compiuto 61 anni, già impegnato in tantissimi nuovi futuri progetti che vanno al di là di Ethan Hunt, Mission: Impossible - Dead Reckoning rappresenterà probabilmente la fine del franchise, motivo per cui Paramount Pictures ha messo sul piatto fin dall'inizio il progetto per un doppio-film dall'ambizione smisurata per chiudere la saga col botto.

Inizialmente i piani della Paramount erano quelli di girare Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno e Parte Due back-to-back, ovvero contemporaneamente, ma come saprete la pandemia ha mandato all'aria questa programmazione e costretto la produzione a correre ai ripari: le riprese di Dead Reckoning: Parte Uno sono durate, a singhiozzi, per quasi tre anni, dato che la data ufficiale per l'inizio dei lavori risale a quel lontano e sciagurato febbraio 2020, quando le cineprese di Tom Cruise e Christopher McQuarrie si accesero a Venezia a poche ore dall'iniziò dell'incubo del covid.

La decisione di andare comunque avanti col progetto originale, ovvero quello che prevedeva due film distinti, è stata tutta di Tom Cruise e di Christopher McQuarrie, che, a differenza di quanto fatto da Lionsgate con il franchise di John Wick (prima della pandemia vennero annunciati John Wick 4 e John Wick 5, da girare back-to-back, ma sostanzialmente John Wick 4 ha finito con l'inglobare molte idee del quinto capitolo, il cui destino è attualmente sconosciuto), hanno voluto scommettere su un doppio appuntamento separato: lo stesso Cruise, in questi giorni, ha dichiarato che per Mission: Impossible 7 non è mai stato preso in considerazione un cliffhanger finale, dato che nelle sue intenzioni il film doveva offrire un'esperienza completa al pubblico.

Ricordiamo che le riprese di Mission: Impossible 8 - Dead Reckoning: Parte Due sono ancora in corso (e attualmente bloccate prima per il tour promozionale di Parte Uno, e poi per gli scioperi di sceneggiatori e attori in corso in questi giorni a Hollywood) e la data d'uscita è ad oggi fissata per il 28 giugno 2024.



Per altre letture, avete notato queste similitudini tra Mission: Impossible 7 e Lupin III?