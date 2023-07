Mission: Impossible 7, non crederete mai a quanta CGI è stata usata nel film di Tom Cruise

Considerata la passione e l'impegno di Tom Cruise per girare dal vivo e senza controfigure tutte le scene più pericolose dei suoi film, i fan potrebbero pensare che Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno contenga un numero esiguo di riprese in CGI, ma sbaglierebbero.

Nel corso di una una nuova intervista promozionale con PostPerspective, infatti, il regista e sceneggiatore del Christopher McQuarrie ha rivelato che Mission: Impossible 7 'nasconde' 2.500 riprese VFX, molte delle quali sono servite per rimuovere digitalmente le attrezzature di sicurezza presenti sul set, come cavi e reti, ma non solo: ha anche svelato che una delle scene di Mission: Impossible 7 è stata realizzata durante le riprese di Mission: Impossible 8.

"Ci sono 2.500 inquadrature con effetti speciali" ha ammesso l'autore. "Sebbene la maggior parte del film sia stata realizzata dal vivo e con effetti pratici, il reparto VFX ha avuto una gran mole di lavoro per rimuovere l'attrezzatura del set, come le cineprese o l'equipaggiamento di sicurezza. Sono profondamente scettico nei confronti delle riprese fatte puramente in CGI, in particolare quando si tratta di scene di apertura o di chiusura del film, ma il supervisore degli effetti speciali Alex Wuttke mi ha assicurato che avrebbe funzionato, e sono rimasto soddisfatto del risultato finale. Ad esempio, l'inquadratura sopra il ghiaccio alla fine del film è vera, realizzata quando abbiamo filmato le parti artiche di Dead Reckoning Parte Due nel marzo del '23, solo pochi mesi prima dell'uscita di Parte Uno."

