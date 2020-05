Mission: Impossible 7, la new entry Nicholas Hoult è entusiasta di lavorare con Tom Cruise

Dopo aver interpretato Bestia nella saga degli X-Men e altri ruoli importanti in piccoli o medi progetti d'autore, Nicholas Houl (Tolkien, The Current War) è pronto al suo grande ingresso nel franchise di Mission: Impossible grazie al settimo e attesissimo capitolo, dove reciterà al fianco del mitico Tom Cruise.

In una nuova intervista con Entertainment Online, lo stesso Hoult ha avuto modo di condividere qualche curiosità sulla sua vita personale - che lo ha visto diventare padre - e anche sul suo lavoro, parlando appunto di Mission: Impossible 7 e di Tom Cruise. Non ha ovviamente fornito nessun dettaglio sul suo personaggio né sulla trama del progetto, ancora top secret, ma ha parlato con candore del collega:



"Quello di Mission: Impossible è un franchising che amo sin da quando ero bambino. Ci sono scene nel primo film che saranno impresse nella mia mente per sempre, perché mi ha hanno sconvolto ed esaltato. Sono poi un grande fan di Tom e di Christopher McQuarrie, di ciò che fanno e del loro approccio. Sono davvero dediti al loro mestiere e hanno creato dei film incredibili. Adoro anche fare le acrobazie, i combattimenti, gli inseguimenti in auto e tutto il resto. È un'esperienza davvero divertente".



Mission: Impossible 7 uscirà nelle sale il 19 novembre 2021. Inoltre, per aiutare l'Italia, Tom Cruise vuole girare a Venezia a tutti i costi.