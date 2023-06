Mission: Impossible 7, è necessario guardare l'intero franchise? Risponde Tom Cruise

Mission: Impossible - Dead Reckoning, parola di Tom Cruise, è una pellicola fondamentale per il franchise, tuttavia Pnon necessita della visione dei film precedenti per comprenderne gli eventi. Una grande notizia per chi vuole approcciarsi al franchise di Ethan Hunt è stata svelata dal celebre protagonista della saga.

Tom Cruise ha presentato Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno a Roma: il settimo film della popolare spy saga arriverà nei cinema italiani il 12 luglio 2023. Ma nell'attesa di rivedere Ethan Hunt sul grande schermo, Tom Cruise ha svelato qualche dietro le quinte del film a partire dai folli stuntman che hanno supportato l'attore nelle sue incredibili acrobazie: "Tutto quello che vedi al cinema è reale, tutta l'azione è reale, è pratica. Questo film è un'avventura epica", ha detto l'attore a Collider rivelando come i più giovani possano approcciarsi al franchise a partire da Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno senza aver visto i film precedenti.



Ma l'azione che vedrete nel settimo film di Mission: Impossible non è solo farina del sacco degli stuntman bensì lo stesso Cruise insiste spesso per girare qualche scena d'azione ad alta adrenalina: "So di aver fatto cose selvagge, so di aver fatto cose selvagge. So solo cosa cerchiamo di fare con questi film, e in realtà tutti i miei film. Sono prima di tutto uno spettatore, faccio i miei film per il pubblico, ho sempre voluto sfidare me stesso in una vasta gamma di generi e stili".

Dopo anni di attesa, Ethan Hunt torna al cinema per regalarci nuovi brividi ma l'universo di Mission: Impossible ha già un asso nella manica con la seconda parte di Dead Reckoning le cui riprese sono attualmente in corso.