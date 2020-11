Mission: Impossible 7, moto accatastate a Roma nella nuova foto di Christopher McQuarrie

Dopo aver salutato calorosamente il set veneziano, che lo stesso Christopher McQuarrie ha spiegato "giocherà un ruolo fondamentale nell'economia del racconto", il regista e sceneggiatore dell'attesissimo Mission: Impossible 7 con Tom Cruise ha condiviso una nuova foto dal set romano, dato che la produzione è tornata nella Capitale.

Nell'immagine che potete ammirare in calce alla notizia notiamo che la produzione del settimo capitolo delle avventure spy-action di Ethan Hunt sta girando nei pressi della splendida cornice di Piazza Venezia, in pieno centro capitolino, e probabilmente le scene in questione riguarderanno qualche nuovo inseguimento, considerando la montagna di motorini accatastati uno sull'altro in primissimo piano (e dietro una fila di moto sdraiate a terra).



Non è chiaro quanto durerà ora questa seconda tranche di riprese in quel di Roma, ma l'Italia tornerà a essere molto importante all'interno della storia imbastita dallo stesso McQuarrie, dato che ci si muoverà dal centro al nord e che data la mole di tempo impiegato in loco occuperà quanto meno un terzo della run time totale.



Mission: Impossible 7 vede nel cast anche Simon Pegg, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Pom Klementieff ed Esai Morales, per un'uscita prevista nelle sale americane il 19 novembre 2021.



