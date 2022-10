Mission Impossible 7, Mariela Garriga entra ufficialmente nel cast!

Mariela Garriga è entrata ufficialmente nel cast di Mission Impossible: Dead Reckoning - Parte uno. Ad annunciare la sua presenza nel film è stato il regista della pellicola Christopher McQuarrie attraverso un tweet. L'attrice affiancherà Tom Cruise nella nuova pellicola in uscita nel 2023.

L'immagine pubblicata dal regista mostra il personaggio della Garriga contornato da luci, in penombra. La criptica didascalia non aiuta a capirci qualcosa, anzi, crea ancor più mistero e curiosità nel pubblico. Nonostante non si sappia niente del ruolo sarà molto interessante capire il collegamento tra questa misteriosa donna e l'Ethan Hunt di Tom Cruise.

"Non puoi sfuggire dal passato..." la didascalia del post pubblicato dal regista lascerebbe intendere nel coinvolgimento di qualcosa riguardante il passato del nostro protagonista. Una didascalia molto misteriosa che lascia intendere tanto e poco allo stesso tempo. Le ultime notizie non sembrano essere positive per quanto riguarda la produzione del film. Le riprese di Mission Impossible 7 sembra si siano interrotte in maniera molto bizzarra a causa di un gregge di pecore.

Il film arriverà nelle sale divisa in 2 parti, la prima nel 2023 e la seconda nel 2024. Dopo l'uscita del primo teaser trailer di Mission Impossible: Dead Reckoning non possiamo fare altro che aspettare il settimo capitolo di questa incredibile saga!