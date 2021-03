Mission: Impossible 7, Kittridge è tornato nella nuova foto ufficiale dal film

Le riprese di Mission Impossible 7 stanno giungendo al termine, e Christopher McQuarrie ha voluto condividere una nuova foto dal film, questa volta con protagonista il personaggio interpretato da Henry Czerny, Eugene Kittridge.

Sapevamo ormai da mesi del ritorno di Henry Czerny nel cast di Mission: Impossible 7 e 8, i due capitoli attualmente in fase di sviluppo in casa Paramount (ma che non verranno più girati back-to-back come prevedevano i piani iniziali), ma non avevamo ancora visto nessuna immagine proveniente dal set con lui come focus principale.

E invece adesso eccolo qui, Eugene Kittridge, l'ex capo dell'IMF, che nel primo Mission: Impossible cercava di liberarsi di quella che credeva essere la talpa dell'agenzia, Ethan Hunt, costringendolo alla fuga. Per fortuna il nostro Ethan sapeva il fatto suo già da allora, e tutto si risolse con la cattura dei veri villain, ma sul conto di Kittridge non abbiamo poi saputo più nulla.

Sarà dunque interessante vedere come verrà reinserito nella storyline del settimo film il personaggio di Czerny, attore che nel frattempo è diventato un habitué del piccolo schermo, avendo partecipato a svariate serie tv di successo come I Tudors, Quantico, Revenge, Sharp Objects e più recentemente anche a uno degli show dell'Arrowverse, Supergirl.

Mission: Impossible 7 e 8 usciranno al cinema rispettivamente a novembre 2021 e 2022.