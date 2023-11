Mission: Impossible 7 per Joe Biden è un film horror: 'L'IA è un pericolo vero'

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è più volte espresso contro l'avanzamento tecnologico che la scienza sta compiendo nel campo delle intelligenze artificiali, e in queste ore è emerso il suo giudizio su Mission: Impossible - Dead Reckoning, nuovo film della saga action con Tom Cruise.

A quanto pare, infatti, Biden sarebbe rimasto molto impressionato da come Mission: Impossible 7 racconta l'IA - come ricorderete, la superspia Ethan Hunt in questa sua nuova avventura deve vedersela con l'Entità, un'intelligenza artificiale avanzatissima che rischia di mettere in ginocchio le grandi potenze mondiali - come dichiarato dal vice capo dello staff della Casa Bianca Bruce Reed, che ha avuto modo di guardare il film insieme al Presidente.

"Il Presidente è molto attento a queste tematiche, e il film non ha fatto che confermare le sue preoccupazioni", ha detto Reed in una nuova intervista con l'Associated Press. Joe Biden e il suo staff stanno lavorando proprio in questi giorni su un ordine esecutivo che vuole gettare le basi una legislazione futura che possa regolamentare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, incaricando il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti di emanare linee guida relative alle immagini generate dall'AI. "È rimasto molto impressionato e allarmato di fronte agli eventi descritti nel film", ha aggiunto Reed. "Ogni giorni, il Presidente vede immagini false di se stesso e del suo cane realizzate tramite intelligenza artificiale. Ha letto le pessime poesie che vengono create dagli algoritmi. E ha visto e sentito l'incredibile e terrificante tecnologia della clonazione vocale, che può prendere tre secondi della tua voce e trasformarla in un'intera conversazione falsa."

Ricordiamo che il tema dell'intelligenza artificiale è anche al centro degli scioperi di Hollywood, che l'industria spera di risolvere finalmente nei prossimi giorni. Proprio per via della lunga interruzione causata dalle proteste, però, Mission: Impossible 8 è stato rinviato al 2025.