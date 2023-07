Mission: Impossible 7, Henry Czerny sull'ingaggio: 'Pensavo fosse uno scherzo'

La nostra recensione di Mission: Impossible - Dead Reckoning evidenzia un film che scricchiola su più fronti, senza però dimenticare le entusiasmanti sorprese: in particolare, il ritorno del personaggio interpretato da Henry Czerny ha sorpreso non soltanto gli spettatori, ma anche l'attore stesso.

"All'inizio pensavo si trattasse di uno scherzo" ha dichiarato, "perché i miei rappresentanti mi hanno telefonato per riportare indietro Kittridge, e io ero a Los Angenles, nel bel mezzo delle commissioni, mentre combattevo il traffico e distruggevo vecchi documenti fiscali. Mi dico: 'Okay, cosa sta succedendo in realtà?' Allora mi rispondono: 'Chris McQuarrie vuole parlarti, gli piacerebbe riportare indietro Kittridge' allora io non posso che prendere la questione sul serio. Due giorno dopo, sono in chiamata con Chris McQuarrie".

Per chi non lo ricordasse, Eugene Kittridge è un ex direttore della Impossible Mission Force e antagonista di Ethan Hunt. La sua presenza nel franchise è estremamente longeva – la prima apparizione del personaggio figura nel capitolo della saga risalente al 1996. Riguardo l'interprete Henry Czerny, invece, tra i progetti cinematografici ricordiamo Sotto il segno del ghiaccio, La Pantera Rosa, Scream VI, mentre tra le serie TV I Tudors, Quantico e Superfirl.

Il film è al cinema dal 12 luglio 2023. A proposito, come finisce Mission Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno?