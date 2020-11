Mission Impossible 7, Hayley Atwell parla delle riprese in una 'maestosa Venezia'

La chiusura del set di Venezia sembra essere un ostacolo ormai superato, a giudicare dalla foto postata da Hayley Atwell e dal commento relativo alle suggestive riprese notturne.

L'interprete di Peggy Carter nel Marvel Cinematic Universe ha abbandonato Captain America in favore dell'atletico Ethan Hunt unendosi alla lavorazione dei prossimi due episodi del franchise d'azione capitanato da Tom Cruise. Di seguito potete vedere una foto che la ritrae proprio nella serenissima città veneta.

"Di ritorno dalla nostra notte di riprese. Sono circa le 7 di mattina qui, nella maestosa Venezia. Stiamo seguendo tutti i protocolli, in modo da continuare a girare in sicurezza e nel massimo rispetto delle norme. Sto apprezzando ogni secondo di questa straordinaria esperienza e dell'anno che ho trascorso ad allenarmi per arrivare qui".

Per poter partecipare ad un film in cui l'attore principale salta tra i palazzi e si appende agli aerei c'è senz'altro bisogno di un certo allenamento, come sa bene Rebecca Ferguson. L'attrice si è unita al cast a partire da M:I Rogue Nation e ha raccontato di come il primo giorno di riprese si sia subito ritrovata a saltare giù da un edificio insieme a Cruise.

A giudicare dalla foto in cui Hayley Atwell si allena per una scalata, anche lei sarà protagonista di diversi stunt che sfidano la forza di gravità. Non vediamo l'ora di vedere il risultato il 19 novembre 2020, data prevista per l'uscita del settimo film, e il 4 novembre 2022 per l'ottavo film.