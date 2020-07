Mission: Impossible 7, Hayley Atwell mostra i segni fisici di un devastante allenamento

In attesa della riapertura del set di Mission: Impossible 7 di Christopher McQuarrie, previsto entro la fine dell'estate, torniamo a parlare del settimo capitolo delle missioni impossibili di Ethan Hunt e della sua squadra grazie a una nuova foto pubblicata via Instagram da Hayley Atwell, new entry della saga.

Essendo Mission: Impossible un franchise ricco d'azione, la Atwell si sta attualmente allenando duramente per ricoprire il suo misterioso ruolo del film, di cui purtroppo sappiamo ancora pochissimo, e per mostrare il grande risultato ottenuto con il suo devastante crossfit misto a chissà quale altro specifico allenamento, l'attrice ha deciso di mostrare i muscoli della parte alta della schiena e della nuca, rafforzati all'inverosimile.



In Mission: Impossible 7 la Atwell reciterà inoltre a fianco di un'altra agguerritissima e sensazionale collega del MCU, Pom Klementieff, nonché insieme a Vanessa Kirby. Dei segni dei loro allenamenti, comunque, ancora non si vedono immagini via social.



Nel cast del film vedremo anche Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Shea Whigham, Esai Morales e Ving Rhimes, per un'uscita attualmente prevista nelle sale cinematografiche americane il 19 novembre 2021.

