Mission Impossible 7: Hayley Atwell ci mostra il costume del suo personaggio su Instagram

Mission Impossible 7 arriverà nel 2023. Questo capitolo vedrà il ritorno di Tom Cruise e di altre star del franchise. Ci saranno però anche delle new entry, tra le quali ricordiamo Hayley Atwell, che ha mostrato il costume del suo personaggio in un post su Instagram.

Come molti sapranno Hayley Atwell è nota soprattutto per aver interpretato Peggy Carter nel Marvel Cinematic Universe. Dopo aver terminato le riprese di Mission Impossible a Settembre, l'attrice ci ha finalmente fatto dare uno sguardo al suo personaggio, cosa che i fan attendevano da tempo.

"Divertendomi nel reparto costumi di Mission: Impossible. Vale la pena aspettare, brave persone...", ha scritto Atwell. Nel post vediamo che l'attrice indossa una tuta da neve molto appariscente, che sicuramente crea molto curiosità tra gli spettatori, in quanto porta molti a chiedersi cosa accadrà nel film. Quello che sappiamo è che le ultime due pellicole del franchise in arrivo segneranno, secondo quanto riportato, il momento più alto dell'Ethan Hunt di Tom Cruise. E in effetti molti addetti ai lavori hanno raccontato che l'attore si è esibito in stunt spettacolari per MI8!

Ora, mentre si attende l'arrivo di Mission Impossible 7, ci si chiede se il personaggio interpretato da Atwell, Grace, apparirà anche nell'ottavo film. Secondo le ultime notizie sembrerebbe di sì.