Mission: Impossible 7, Hayley Atwell entusiasta:'Ho corso ammanettata a Tom Cruise!'

Conosciuta principalmente per il ruolo di Peggy Carter nell'MCU, Hayley Atwell è pronta a debuttare in un altro imponente franchise come Mission: Impossible al fianco di Tom Cruise. Atwell interpreterà un personaggio di nome Grace e ha raccontato in un'intervista la sua spericolata esperienza sul set del film.

Partecipando all'Awesome Con 2022, Hayley Atwell ha raccontato alcune scene d'azione nelle quali non si è tirata indietro negli stunt. In attesa dell'uscita nelle sale potete recuperare il trailer di Mission Impossible 7.



"È una gioia interpretarla. È maliziosa, giocosa, e tiene testa a Ethan Hunt (Cruise) e c'è un elemento, una sorta di elemento comico, il che è fantastico, di cui non abbiamo visto tanto in Mission prima d'ora, ha un tono diverso. E per quanto riguarda gli stunt, ho imparato a derapare su un'auto da corsa... Ho fatto un salto mortale su un ponte... Sono saltata giù.. Sono saltata all'indietro da un treno in movimento... Ho corso ammanettata al signor Cruise un sacco, in salita e con i tacchi alti. Questo è tutto quello che dirò" ha raccontato Atwell.



Dichiarazioni che hanno aumentato la curiosità dei fan per il personaggio interpretato da Hayley Atwell. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, come suggerisce anche il titolo, è solo la prima parte di una lunga storia che proseguirà anche in Mission: Impossible 8.



Tante new entry nel cast e i fan si chiedono: tra i tanti ritorni, anche Jeremy Renner sarà in Mission Impossible 7?