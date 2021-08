Mission Impossible 7, Hayley Atwell si diverte sul set in una nuova foto di scena

Un paio di settimane fa abbiamo visto Tom Cruise a Silvertsone con Lewis Hamilton, e sembra che finalmente la produzione di Mission Impossible 7 si stia avviando alla conclusione. Rebecca Ferguson ha rivelato su Instagram che il suo lavoro sul set è finito, mentre Hayley Atwell, ancora impegnata nelle riprese, ha pubblicato una nuova foto.

L'attrice, che ha interpretato Peggy Carter nel Marvel Cinematic Universe, debutterà nel franchise di Mission Impossible con il settimo capitolo, e sembra proprio essersi divertita sul set.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, Hayley Atwell ha condiviso sul web una foto di scena in bianco e nero, in cui scende una scala e non riesce a trattenere una risata. "Grace sotto pressione" scrive nella didascalia, in cui indica che l'autore dello scatto è proprio il regista di Mission Impossible 7, Christopher McQuarrie.

La foto ha ricevuto oltre centomila like e una serie di commenti da parte di follower e personaggi famosi, tra cui altri colleghi del cast di Mission Impossible come Rebecca Ferguson che interpreta Ilsa Faust.

Oltre a Tom Cruise, nel cast del settimo capitolo del franchise ci sono, tra gli altri, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma e Mark Gatiss. Henry Czerny, che ha interpretato Kittridge nel primo Mission: Impossible, tornerà in scena a venticinque anni di distanza.

L'uscita al cinema di Mission: Impossible 7 è attualmente prevista per il 27 maggio 2022.