Mission Impossible 7: Hayley Atwell affronta il villain del film nelle nuove foto

Continuano senza fermarsi le riprese di Mission: Impossible 7, il prossimo capitolo del franchise dedicato alla spia Ethan Hunt interpretata come sempre da Tom Cruise e l'ultima scena ripresa dall'obiettivo dei più curiosi riguarda una scena con al centro la new entry Hayley Atwell e il villain della pellicola interpretato da Esai Morales.

In questo momento la produzione si trova ancora per le vie e i canali di Venezia per le riprese del settimo film del franchise che arriverà a un paio d'anni da Mission: Impossible - Fallout e che vedrà per la terza volta in cabina di regia (e sceneggiatura) Christopher McQuarrie, che ha saputo portare la saga su nuovi territori e su vette di incasso notevoli, tanto da essere stato già confermato per l'ottavo film.

Dal web quindi emergono ancora delle foto dal set veneziano e le ultime vedono al centro una scena di lotta tra Hayley Atwell e Eisa Morales, quest'ultimo confermato come villain del film dopo l'uscita di Nicholas Hoult (potete visualizzare le immagini in calce a questa news o sulla pagina di JustJared). Ancora misterioso il ruolo della Atwell che per il franchise è una new entry: sarà connessa al villain in questione oppure sarà parte integrante del nuovo team di Ethan Hunt?

Intanto, sembra che anche Angela Bassett tornerà nel film nel ruolo già interpretato in Fallout, la direttrice della CIA, Erika Sloane. L'attrice ha da poco confermato il suo ritorno: "Il vero dialogo è stato quando sono iniziate le riprese o quello era il piano, in questi tempi difficili i piani migliori a volte vanno male. Ma ho le pagine, vedremo solo quando avrò il biglietto per volare e andare a recitare la mia parte, ma sta arrivando e ne sono davvero entusiasta".

Mission: Impossible 7 ha una data d'uscita al momento fissata per il 19 novembre 2021.