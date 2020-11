Mission: Impossible 7, Hayley Atweel si dice 'entusiasta' delle riprese del film

Come sappiamo, la produzione dell'attesissimo Mission: Impossible 7 scritto e diretto da Christopher McQuarrie è tornata a girare in quel di Roma dopo essere approdata a Venezia per un paio di settimane, e proprio dalla Laguna Hayley Atwell ha avuto modo pochi giorni fa di parlare della sua esperienza sul set.

La new entry del franchise, il cui ruolo è per ora ancora segreto, ha infatti condiviso un selfie via Instagram direttamente da Venezia, scrivendo in didascalia: "Siamo di ritorno dalle nostra riprese notturne qui nella maestosa Venezia. Stiamo seguendo tutti i protocolli di sicurezza in modo da poter continuare a filmare in modo rispettoso delle norme anti-Covid. Sto apprezzando ogni secondo di questa straordinaria esperienza e di tutto l'anno di addestramento che ho dovuto affrontare per arrivare fin qui".



Non è chiaro adesso quanto durerà questa seconda tranche di riprese in quel di Roma, ma l'Italia tornerà a essere molto importante all'interno della storia imbastita dallo stesso McQuarrie, dato che ci si muoverà dal centro al nord e che data la mole di tempo impiegato in loco occuperà quanto meno un terzo della run time totale.

Mission: Impossible 7 vede nel cast anche Simon Pegg, Shea Whigham, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Pom Klementieff ed Esai Morales, per un'uscita prevista nelle sale americane il 19 novembre 2021.



