Mission: Impossible 7, guardate questa foto mozzafiato dal set di Abu Dhabi

Procedono spedite le riprese di Mission: Impossible 7, che lo ricordiamo ha una data d'uscita fissata per il novembre 2021 (anche se potrebbe subire dei rinvii vista la situazione internazionale delle sale cinematografiche); in questo momento troupe e cast si sono spostati ad Abu Dhabi e il regista Christopher McQuarrie ce ne regala un assaggio.

Attraverso il suo account su Instagram, McQuarrie ha pubblicato uno scatto a dir poco mozzafiato del cielo di Abu Dhabi dal quale si riescono a vedere i tetti dei grattacieli della città che emergono dalle nuvole (che sembrano ricordare vagamente la città tra le nuvole dell'universo di Star Wars). Giustamente, come didascalia che accompagna lo scatto, il regista aggiunge solamente tre puntini di sospensione, perché in effetti c'è davvero bisogno di un momento di sospensione per godersi quel panorama semplicemente paradisiaco.

Dopo Roma e Venezia, le riprese di spostano quindi nella capitale saudita e speriamo che i lavori procedano in sicurezza, dato che Tom Cruise vigilerà attentamente sulla situazione come fatto sul set di Roma (ricorderete la sfuriata di Tom fatta ad alcuni membri della troupe, poi allontanati dal set).

Diretto da McQuarrie, già autore dei capitoli Rogue Nation e Fallout, il film include nel cast anche Hayley Hatwell (apparsa di recente al fianco di Cruise in una foto dal set romano di Mission: Impossible 7) Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Pom Klementieff ed Esai Morales, per un'uscita prevista nelle sale americane il 19 novembre 2021. Mission: Impossible 8 arriverà invece il 4 novembre 2022.

Mentre proseguono le riprese ai Longross Film Studios del Regno Unito, il compositore Lorne Balfe ha inviato al regista il file della colonna sonora di Mission: Impossible 7.