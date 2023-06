Mission: Impossible 7, Giorgia Meloni con Tom Cruise: il post della premier su Instagram

Se un film come Mission: Impossible 7 rappresenta un vero e proprio evento, non può essere diversamente per la presentazione in anteprima mondiale a Roma: la nostra Capitale, che ha ospitato buona parte delle riprese del film, è in questi giorni grande protagonista della campagna promozionale, per la gioia dei fan e della politica.

Già, perché dopo l'accoglienza trionfale riservata a Tom Cruise dagli abitanti di Roma a fare gli onori di casa è stata proprio la premier Giorgia Meloni: il presidente del consiglio in carica ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in cui appare proprio insieme al protagonista della saga, ribadendo l'orgoglio provato nell'ospitare il set di un film tanto imponente.

"Lieta che la Capitale d’Italia sia protagonista dell’ultimo film di Tom Cruise. Oggi a Roma la prima mondiale. Le mission impossible sono anche il nostro pane quotidiano al governo" sono state le parole con cui la leader di Fratelli d'Italia ha commentato la foto che la ritrae con la star di Ethan Hunt. Immediato l'intervento di migliaia di fan nei commenti, tra chi mostra tutto il suo entusiasmo per la cosa e chi, inevitabilmente, non manca di aggiungere qualche frecciatina a sfondo politico. Istituzioni a parte, comunque, in queste ore Simon Pegg ha parlato dei folli stunt di Tom Cruise e della paura provata sul set.