Mission Impossible 7, la foto di Tom Cruise: spaventoso stunt dall'aereo, ma ancora peggio

Per il suo sessantesimo compleanno, il regista del prossimo capitolo di Mission Impossibile ha fatto gli auguri a Tom Cruise condividendo la prima immagine inedita di uno stunt da brivido realizzato sul set. Nella foto lo vediamo all'esterno di un aereo a testa in giù, ma a differenza di quando lo fece con l'AC-130, qui esce in volo.

Tom Cruise sta attualmente dominando il botteghino con Top Gun Maverick, action di pregiatissima fattura anche grazie alla sapiente regia iperrealistica di Joseph Kosinski, che promette di usare la stessa quantità di CGI (vale a dire pochissima) e di regalare emozioni simili in Formula 1 con Brad Pitt. Ma anche se il tema rimane quello degli aerei, in questo caso ci troviamo in una produzione ancora in attesa di uscire nelle sale: Mission Impossibile – Dead Reckoning, settimo capitolo della saga in uscita nel 2023.

In occasione del 60esimo compleanno di Tom Cruise, oggi, il regista Christopher McQuarrie ha condiviso una foto di uno degli stunt più spaventosi e pericolosi cui l’attore si sia mai prestato. È dai tempi di Mission Impossibile: Rogue Nation, infatti, che l’attore ha sviluppato questa insana passione non solo per svolgere da solo i propri stunt, ma soprattutto per realizzarli senza l’ausilio di CGI. Con lo sviluppo della computer grafica infatti, il mestiere degli stuntmen si è fatto sempre più ridotto o quantomeno più sicuro, con le scene più ardite che vengono realizzate direttamente in green screen.

Nella didascalia del post che trovate in calce all’articolo si legge semplicemente: "Buon 60esimo compleanno, Tom". Troviamo l’attore attaccato a testa in giù su un biplano della Seconda Guerra Mondiale. Secondo quanto anticipato su questo stunt in particolare, la dinamica lo vuole uscire dall’abitacolo con l’aereo in volo e attaccarsi alle ali mentre il velivolo compie una quantità di avvitamenti e acrobazie mozzafiato. Unico sostegno a proteggerlo, un’imbracatura che l’ha tenuto attaccato al velivolo. Non si sa se sia peggio questo, o quando si attaccò a un AC-130 in decollo in Rogue Nation.

A quanto pare però, questo non sarà neanche lo stunt più pericoloso svolto da Tom Cruise per il film. Si tratta invece della “cosa più pericolosa che abbiamo mai tentato" – parole di Cruise – in cui l’attore guida una moto da una rampa gigante attraverso una scogliera e poi apre il suo paracadute. Date USA alla mano, Mission: Impossible – Dead Reckoning (Part One) uscirà nelle sale il 14 luglio 2023, mentre la seconda parte uscirà nelle sale il 28 giugno 2024.