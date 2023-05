Mission: Impossible 7, nuova foto: Tom Cruise combatte sul tetto di un treno in corsa!

Tom Cruise è stato invitato all'incoronazione di Carlo III, e in questi minuti ha letteralmente preso il treno! La rivista Empire ha infatti pubblicato una nuova foto ufficiale di Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno, che mostra il nuovo stunt della star.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, nell'immagine il protagonista Ethan Hunt è immortalato mentre combatte sul tetto di un treno in corsa contro il villain interpretato da Esai Morales, presumibilmente lo stesso treno che nel trailer di Mission: Impossible 7 si vede volare da una rupe. A proposito dell'epica sequenza, girata dal vero ma con tutte le precauzioni del caso, il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie ha dichiarato: "Abbiamo fatto un film che prevede sequenze d'azione che, semplicemente, non vengono più girate in questo modo, e cioè dal vivo, da molto, molto tempo. E, come accade quasi sempre per le scene che realizziamo nella saga di Mission: Impossible, se avessimo saputo fin dall'inizio quali sfide avremmo dovuto affrontare per poterla completare, probabilmente non l'avremmo mai fatta!"

Ricordiamo che Dead Reckoning: Parte Uno includerà, tra le altre cose, anche un già mitico inseguimento in auto a Roma a bordo di una Fiat 500 gialla (che si dice duri circa venti minuti!), un combattimento con la spada incentrato su Rebecca Ferguson, una travolgente sparatoria nel deserto e, sì, ormai lo sapete, il volo da un burrone di Tom Cruise in sella a una moto da un dirupo. Ma il regista avverte: "C'è un'intera classe di film d'azione incentrati sullo stupore, ma per me lo stupore è un condimento, non la portata principale. Ho il mio protagonista che guiderà una moto giù un dirupo. Bene. Ora la parte difficile è fare in modo che al pubblico importi di quel personaggio. Ma il bello delle missioni impossibili è proprio questo: alla fine riescono sempre."

Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno arriverà al cinema in Italia dal 12 luglio.