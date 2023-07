Mission: Impossible 7, il final trailer celebra le recensioni entusiaste del film

Pochi franchise possono contare su un apprezzamento unanime quanto Mission: Impossible: Tom Cruise e soci ne sono ben consapevoli e l'ultimo trailer di Dead Reckoning ce lo dimostra, dando spazio, oltre che a degli spezzoni di sequenze decisamente mozzafiato, anche a un po' di belle parole da parte della stampa.

Il repertorio, d'altronde, è quello che conosciamo: esplosioni, inseguimenti al cardiopalma e stunt (oltre) i limiti dell'umana comprensione (ne ha parlato lo stesso Chris McQuarrie di recente) eseguiti come sempre da un magistrale Tom Cruise sono presenti anche in quest'ultimo trailer, ma è sulle recensioni che la produzione vuole porre l'accento stavolta, a partire da quell'esaltante 99% su Rotten Tomatoes.

A fare la loro comparsa al fianco del già citato Cruise e delle co-star Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Simon Pegg ed Hayley Atwell sono dunque un po' di recensioni che portano il film in alto almeno quanto il buon Tom a bordo della sua motocicletta, al punto da arrivare a definire questo settimo capitolo della saga come uno dei migliori film action di tutti i tempi. Verità o esagerazione? Fatecelo sapere dopo esservi fiondati in sala! Acrobazie e recensioni a parte, intanto, ecco perché Rebecca Ferguson indossa una benda in Mission: Impossible - Dead Reckoning.