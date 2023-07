Mission Impossible 7, il nuovo film con Tom Cruise ha una scena post-credit?

Da quando la Marvel ha avviato questa moda sembra che in tutti i film d'azione si senta la necessità di proporre una scena post-credit che apra la strada per il futuro della saga. Questa "abitudine" ha contagiato serie di film che attualmente spopolano al cinema. Sarà la volta anche di Mission Impossible 7?

Molti avevano quasi dato per scontato che Dead Reckoning Parte Uno potesse avere una scena post credit proprio per la sua natura di "prima parte" di un progetto molto più grande che coinvolge la saga. Come al solito Tom Cruise è voluto andare controcorrente e contro le aspettative del pubblico mancano quello che, per molti, è diventato quasi un appuntamento fondamentale al cinema. Mission Impossible 7 non ha alcuna scena post-credit.

Il modo in cui i film di supereroi hanno ridisegnato il concetto di "contenuti aggiuntivi" ad una pellicola, è stato completamente abbattuto da Tom Cruise che si sta facendo promotore, ormai da due anni, al ritorno al cinema d'azione tradizionale fatto di action duro e puro. L'approccio alla post-credit è stato utilizzato anche da altra saghe cinematografiche di alto livello ma questo, ovviamente, non obbliga tutti ad utilizzare questo tipo di tropo. Questo è stato il caso di Mission Impossible 7 che ha scelto di essere una voce fuori dal coro. Christopher McQuarrie sembra già pronto a girare la seconda parte del film.

In attesa di scoprire le reazioni del pubblico alla pellicola, vi consigliamo la nostra recensione di Mission Impossible 7. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!