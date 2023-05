Mission: Impossible 7, fan sorpresi dalla storia d'amore di Ethan e Ilsa: parla il regista

Dopo aver anticipato che Mission: Impossible 7 rivelerà dettagli sul passato di Ethan Hunt per la prima volta nella saga, il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie ha discusso anche della sorprendente storia d'amore tra il personaggio di Tom Cruise e la Ilsa Faust di Rebecca Ferguson.

Se avete visto il trailer di Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno, avrete sicuramente notato il personaggio protagonista della saga in atteggiamenti intimi con quello interpretato dall'attrice svedese, creatura di McQuarrie introdotta per la prima volta durante gli eventi di Mission: Impossible - Rogue Nation. Molti fan sono rimasti sorpresi da questa nuova relazione, e in una nuova intervista con Empire Christopher McQuarrie ha commentato proprio la storia d'amore tra Isla ed Ethan.

"Quello che abbiamo voluto inserire nella narrazione della saga negli ultimi capitoli è il concetto che stare vicino ad Ethan è molto pericoloso. Non sono mai stato veramente interessato a creare un tipico interesse amoroso per il protagonista. Il fatto è che non stiamo facendo Mr & Mrs Smith, stiamo facendo Mission: Impossible, e quindi la sfida è stata quella di creare una relazione che è sempre in evoluzione ed è sempre lontana da un qualche tipo di risoluzione più o meno banale. Sono molto più interessato a vedere personaggi che potrebbero essere innamorati, che potrebbero dare inizio ad una relazione, ma che non riescono a farlo al cento per cento a causa della natura stessa di ciò che fanno. Quindi, in sostanza...è una relazione molto complicata!".

Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno uscirà il prossimo 12 luglio.