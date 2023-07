Mission: Impossible 7 durava 4 ore, e la scena del treno era lunga 90 minuti!

Dopo che il regista Christopher McQuarrie ha svelato i motivi per cui quel personaggio così amato doveva morire in Mission: Impossible 7, il montatore del film Eddie Hamilton ha raccontato alcuni interessanti dietro le quinte sulla durata originale del nuovo blockbuster di Tom Cruise.

Parlando con Variety, infatti, Hamilton ha spiegato che la durata originale di Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno era di quattro ore, e che soltanto la famosa sequenza del treno con Ethan Hunt nell'atto finale raggiungeva una durata di 90 minuti, praticamente come la maggior parte di un qualsiasi lungometraggio.

"La sequenza originale durava circa un'ora e mezza nel primo montaggio. L'abbiamo ridotta a circa 40 minuti nel film finito", ha spiegato Hamilton. Il montatore afferma che le modifiche sono state apportate dopo aver proiettato il film integrale con il regista Christopher McQuarrie: "Inizialmente era un po' più lungo e abbiamo tolto alcune sezioni perché alla Paramount hanno detto che lo era troppo". Per riuscire a condensare 90 minuti in 40 minuti, Hamilton e McQuarrie hanno setacciato ogni singolo fotogramma girato per trovare il montaggio giusto, e il mantra è stato quello di rendere l'azione continua e senza interruzioni: seguendo questo principio, hanno eliminato tutto ciò che rallentava, anche solo di un secondo, l'avanzamento dell'azione. Alla fine, la durata complessiva di Mission: Impossible 7 è stata ridotta a 2 ore e 43 minuti.

Per altre letture, vi siete accorti di questi parallelismi tra Mission: Impossible 7 e Lupin III: Il castello di Cagliostro?