Mission: Impossible 7, la durata ufficiale: sarà il più lungo della saga con Tom Cruise!

Mentre I fan ancora hanno l'adrenalina a mille per l'entusiasmante trailer ufficiale di Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno, in queste ore è stato ufficialmente confermato che il settimo capitolo del franchise con Tom Cruise sarà anche il più lungo in assoluto.

IGN ha riportato in esclusiva che Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno durerà ufficialmente 156 minuti, vale a dire due ore e trentasei minuti, un minutaggio reso definitivo dal montaggio finale consegnato a Paramount a poche settimane dall'inizio del 'tour' di anteprime stampa e premiere in giro per il mondo. Si tratta del capitolo più lungo del longevo franchise di Mission: Impossible, dato che supererà in scioltezza le due ore e ventisette minuti del precedente Mission: Impossible - Fallout, sempre scritto, diretto e co-prodotto da Christopher McQuarrie.

Se ci seguite con regolarità, saprete già che quella che arriverà al cinema sarà la terza versione di Mission: Impossible 7 partorita dal processo creativo del film: a febbraio scorso, infatti, vi avevamo parlato di un primo test screening per un montaggio di Dead Reckoning di 185 minuti, ritenuto però troppo lungo dalla Paramount, mentre più recentemente era stata testata anche una versione da 2 ore e 45 minuti. Sembra che, a conti fatti, la produzione abbia deciso di ridurre di circa 30 minuti la prima versione, la qual cosa chiaramente favorirà un maggior numero di proiezioni giornaliere nei cinema di tutto il mondo per un titolo che punta a dominare il box office estivo.

In Italia, l'appuntamento è fissato per il prossimo 12 luglio. Nel frattempo, ecco che cosa ha detto Christopher McQuarrie sulla sorprendente storia d'amore tra Ethan Hunt e Ilsa Faust intravista nel trailer.