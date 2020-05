Mission: Impossible 7, qualche dettaglio sul misterioso personaggio di Hayley Atwell

Lo scorso settembre Hayley Atwell ha confermato di essere in Mission: Impossible 7 e 8, senza però dare alcun indizio sul ruolo che avrebbe interpretato nei film diretti da Christopher McQuarrie. Adesso sappiamo qualcosa in più.

Ve lo diciamo fin da subito però: il personaggio interpretato da Hayley Atwell rimane avvolto nel mistero, tanto che nemmeno l'attrice sa esattamente da che parte stia...

"Sto vivendo una crisi esistenziale dallo scorso ottobre. 'Chi sono io? Chi sono io?' continuo a chiedermi. Probabilmente 'Un'attrice in cerca di un personaggio' mi sto rispondendo" avrebbe dichiarato Hayley durante podcast Light the Fuse.

Ma qualcosina è stata effettivamente rivelata su quella che la Atwell descrive come una "distruttiva forza della natura" che metterà alla prova ogni membro dell'IMF: "C'è una certa ambiguità... La cosa più interessante che esploriamo è questa sua resistenza alla situazione in cui si ritrova. Da dove parte, quello che diventa. Il viaggio che si ritrova ad affrontare, ciò che le viene richiesto, e dove potenzialmente finirà".

A cercare di fare ulteriore luce sul personaggio (si fa per dire) è poi il regista, Christopher McQuarrie, che spiega come quello di Hayley si differenzi da ogni altro ruolo femminile visto finora nel franchise: "Per Hayley esistere in un franchise dove altre donne sono arrivate e si sono imposte in un certo modo... Beh, ci siamo detti 'Non può essere cosi anche questa volta'. Non volevamo che il personaggio di Hayley somigliasse ad altri già visti. Cosa c'è di nuovo, cosa c'è di unico?".

E molto dell'identità di questo personaggio è venuto fuori dal provino di Hayley: "Abbiamo scritto una scena che avrebbe dovuto mostrarci il personaggio come lo immaginavamo, la sua scintilla. È ciò che ci ha fatto vedere Hayley al provino. Quello che abbiamo scoperto è che c'è questa energia che lei ha, specialmente con Tom. Non è una questione di atmosfera. È letteralmente una vibrazione. Qualcosa che senti e ti fa pensare 'Non so cosa pensare di questa persona'".

E rivolgendosi alla Atwell, McQuarrie aggiunge in merito a delle scene con degli stunt particolarmente lunghi e intensi: "È davvero qualcosa da vedere... Il lavoro che hai fatto, l'impegno mostrato, la concentrazione, e onestamente il tuo spaventoso talento con i coltelli... Sono tutte cose di cui vado molto fiero, e che non vedo l'ora di mostrare al pubblico. È un lato completamente diverso di Hayley".

Attualmente, riprese di Mission: Impossible 7 e 8 non sono ancora ripartite, ma Tom Cruise sarebbe intenzionato a girare a tutti i costi in Italia.