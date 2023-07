- Mission Impossible 7 Dead Reckoning: com'è stata realizzata la pazza scena della moto?

Mission: Impossible - Dead Reckoning- Parte Uno è finalmente arrivato nelle sale permettendo ai fan del cinema di godere delle straordinarie scene d’azione che Christopher McQuarrie è stato in grado di proporci. Una, in particolare, ha destato la nostra curiosità: parliamo naturalmente del salto dal dirupo di Tom Cruise in sella a una moto.

Mentre McQuarrie si è già detto pronto a girare la seconda parte di Mission: Impossible - Dead Reckoning, la parte uno è, dopo un’incredibile attesa, arrivata nei cinema, pronta a mostrare tutti i suoi punti di forza.

Sicuramente tra le caratteristiche peculiari, tanto di questo capitolo, quanto dell’intero franchise, ci sono gli stunt impressionanti performati dalla star Tom Cruise in prima persona.

L’acrobazia che più ha fatto parlare di sé negli ultimi tempi è stata quella che ha visto l’attore protagonista di Top Gun lanciarsi con una moto da un dirupo senza l’ausilio della computer grafica o di alcun sostegno di protezione.

Per realizzare l’incredibile scena, e mai come in questo caso l’aggettivo ci sembra degno di essere utilizzato, Cruise si è preparato con 500 voli in skydiving e oltre 13000 salti effettuati con moto da cross per poi girare il ciak per ben otto volte, in modo da ottenere un risultato praticamente perfetto.

La star di Hollywood che aveva soltanto sei secondi per aprire il paracadute dopo il salto e che doveva essere sicuro di non rimanere intrappolato nella moto in alcun modo (con i lacci delle scarpe nastrati a dovere per questo) ha raccontato la sua attitudine facendo riferimento a un aneddoto di quando era un bambino: “Uso tutto quello che posso, ogni strumento a mia disposizione, per far diverte il pubblico. Già da bambino rubavo il legname dalle discariche e scendevo giù dalla collina più veloce che potevo, sfruttavo la rampa e passavo sopra i bidoni della spazzatura. Una volta attraversando la rampa ho spaccato il legno a metà e sono finito contro i bidoni dell’immondizia. Ho passato i giorni successivi in ospedale”.

Una storia che la dice lunga sul modo in cui Cruise ha costruito la sua passione per le acrobazie e sul tempo e lavoro utilizzati per costruire le abilità che tutti noi possiamo ammirare oggi.

In attesa di capire quale sarà il prossimo grande stunt che Tom Cruise sarà in grado di proporci, vi lasciamo alla recensione di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno.