Mission: Impossible 7, il de-aging fu un'opzione per Tom Cruise nella scena d'apertura

Uno dei commenti unanimi delle ultime settimane osservando le immagini e le clip promozionali di Mission: Impossible Dead Reckoning Parte Uno riguarda la forma fisica di Tom Cruise, che sembra non risentire del tempo che passa. Tuttavia, anche per Cruise è stata presa in considerazione la tecnica del de-aging.

L'ha confermato a GamesRadar il regista Christopher McQuarrie, che ha spiegato di aver desistito perché il processo aveva generato dei risultati incoerenti. Su Everyeye nel frattempo potete scoprire i 5 stunt più folli di Tom Cruise nell'intera saga di Mission: Impossible.

"In origine c'era un'intera sequenza all'inizio del film che avrebbe avuto luogo nel 1989. Ne abbiamo parlato come introduzione, come flashback nel film. Abbiamo studiato il de-aging. Una delle cose importanti sul de-aging è dicevo 'Ragazzi, questo de-aging è veramente buono' o 'Questo de-aging non è così buono' [...] Ero così distratto dall'attore che conoscevo da tempo e che improvvisamente era giovane".



Una resa che non ha soddisfatto McQuarrie, comunque non del tutto restio ad usare la tecnica in futuro:"L'ho decodificata, per sfruttarla al meglio. A quel punto ci eravamo un po' allontanati da quella cosa ma potremmo ancora lavorarci, mai dire mai".



Non perdetevi il trailer mozzafiato di Mission: Impossible Dead Reckoning Parte Uno, con protagonista Tom Cruise nel celebre ruolo di Ethan Hunt. Nel cast insieme a lui anche Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon Pegg, Hayley Atwell e Pom Klementieff. Il settimo film arriva nelle sale a 27 anni di distanza dall'uscita del primo capitolo, nel 1996.